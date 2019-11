Venezia : anche il Caffè Florian ha riaperto le porte (2) : (Adnkronos) - In posizione prestigiosa sotto i portici delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco a Venezia, il Caffè Florian è il più antico Caffè italiano e rappresenta un simbolo della città. Venne inaugurato nel 1720 da Floriano Francesconi con il nome di “Alla Venezia Trionfante”. Nel corso dei

Venezia - anche la finanza è in allarme per il clima. E la partita per la svolta green è ancora aperta : L’allagamento di Venezia apre una fase nuova nella sensibilità della popolazione e allarga un solco più profondo nei confronti di quella politica che ha sempre negato l’emergenza climatica, magari cercando nei migranti o nella difesa dei confini la panacea alla crisi più profonda dal dopoguerra e, forse, della storia dell’umanità. Il futuro batte alla porta dei sordi rinchiusi nelle stanze del potere, ossessionate da un presentismo ...

A Belpasso davanti ai reliquiari di S. Lucia in Sicilia si prega anche per Venezia : A Belpasso davanti ai reliquiari di S. Lucia in Sicilia si prega anche per Venezia e le comunità colpite dal

Venezia - Matera - le donazioni e l’invidia : anche nel dramma la guerra tra poveri resta la preferita dagli italiani : Non ce la facciamo proprio. Non ce la facciamo noi italiani a focalizzare i problemi, le emergenze, le criticità, a dare ordine alle cose e ad attribuire priorità. Per noi c’è un unico criterio da utilizzare per risolvere un problema: prima vengo io, poi tutti gli altri. Ed è così che nel dramma di questi giorni, in cui le condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio diversi territori del nostro Bel Paese da nord a sud, è iniziata ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Gli azzurri del calcio a Venezia : «Questa città supererà anche questa» : «Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza». C'è commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli,...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anche domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

A Venezia allarme marea fino a 160cm <br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Acqua Alta Venezia - Zaia : “Decine di centinaia di milioni di euro di danni - c’è anche il problema della salsedine” : “La cripta della Basilica è devastata e le tombe dei Patriarchi sono sott’Acqua. Sul fronte dei danni la stima certa la faremo a bocce ferme ma qui ci sono decine di centinaia di milioni di euro. Qui non la si risolve con 50 o 100 milioni di euro“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una visita in piazza San Marco, in piena emergenza per l’Acqua Alta a Venezia. “C’è anche un altro ...