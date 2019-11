Vacanze low cost? Sì | ma difendiamo la libertà di viaggiare

Fonte : vanityfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Ormai è chiaro da tanto, ma negli ultimi tempi è sempre più certo: l’improvvisazione è finita. Perché è vero, c’è stato un momento nella vita dei viaggi in cui persone come me, che vogliono decidere sempre all’ultimo e sull’emozione del momento cosa fare in vacanza, avevano vita facile. Era l’epoca del «Last Minute», del prenotare il volo, il pacchetto, l’hotel all’ultimo momento e avere un buono sconto. Insomma, prendevi ciò che restava, posti che i tour operator erano ben contenti di vendere per riempire i buchi rimasti. Poi, lentamente, di sconti all’ultimo se ne è parlato sempre meno, anzi ormai è evidente nella pratica di ognuno di noi che più tardi si prenota, più si paga. I motivi della fine del last minute sono tanti: il nuovo modello commerciale delle agenzie viaggi on line (che non comprano pacchetti da rivendere ed eventualmente ...

elecrescenzo : RT @news_viaggi: Vacanze sulla neve economiche: come organizzare la settimana bianca per risparmiare - news_viaggi : Vacanze sulla neve economiche: come organizzare la settimana bianca per risparmiare - voli1euro : Vacanze sulla neve economiche: come organizzare la settimana bianca per risparmiare -