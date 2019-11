Università | giovedì in Cattolica a Milano Grasso intervista direttore ' Die Zeit'

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019), 19 nov. (Adnkronos) - Un dialogo tra giornalisti inper parlare di Italia e Germania.prossimo, 21 novembre, Aldo, docente dell’e critico televisivo,ildi 'Die' Giovanni Di Lorenzo in largo Gemelli.

BSDdesignsocial : Ma lo sapete che @jnd1er (Don Norman!!!!) è in Italia e giovedì sarà a Modena presso l'Università di Modena e Reggi… - AnselmoGrotti : ...anche più di sette le ragioni per amare la filosofia! Giovedì 21 ne parlo con Giuseppe Cambiano e Alessandro Lin… - RobRe62 : RT @UniLUMSA: #Giovani #Università e #Lavoro: all'@UniLUMSA torna il #CareerDay Job4NextGen. L'appuntamento (aperto a tutti) è per giovedì… -