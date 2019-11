Una tempesta meteorica colpirà la Terra nella notte tra 21 e 22 Novembre | le Alfa

Sta per tornare a casa la moglie con il bambino appena nato ma Una tempesta di neve devasta l’abitazione - l’uomo è disperato fino a che qualcuno lo aiuta in un modo unico : Jesse e Maria Hulscher avevano un bambino di due anni, Henrick e un altro era appena nato che era ancora in ospedale con la mamma. Il giorno prima che mamma e bambino tornassero a casa una tempesta devastò la loro abitazione e saltò anche la corrente elettrica e, dunque, erano al buio senza luce e senza acqua calda. Jesse era davvero disperato perché sapeva che, dopo poche ore, un neonato sarebbe stato in casa e in quella situazione era ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniche e caldo anomalo - è Una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

Maltempo Puglia : Una tempesta a Porto Cesareo scoperchia un’antica tomba : Un’antica tomba probabilmente di epoca romana è stata riportata alla luce dalla violenta tempesta di acqua e vento che ha sferzato martedì e mercoledì scorsi Porto Cesareo, nel Salento. La tomba è stata scoperchiata sul bagnasciuga di fronte a Torre Chianca, l’antica torre di vedetta della marina cesarina, in un’area dove gli esperti avevano già ipotizzato la presenza di una necropoli. A segnalare l’accaduto sono stati ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : JESSICA lotta per riavere LUna : L’amore di una madre è più forte di tutto. Se ne renderà presto conto Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore dovrà lottare con tutte le proprie forze per tenere JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) lontana dalla figlioletta Luna. E non è detto che ci riuscirà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: JESSICA ...

William e Kate - terrore in volo per i Duchi : “L’aereo su cui viaggiavano è finito in Una tempesta di fulmini” : Attimi di terrore in volo per il principe William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Valentina esce di prigione e fa Una richiesta a Fabien : È la più giovane di casa Saalfeld, ma ha già vissuto molti più drammi di tanti adulti. Stiamo parlando di Valentina Saalfeld (Paulina Hobratschk), la figlia di Robert (Lorenzo Patané). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la ragazzina finirà infatti addirittura dietro le sbarre con un’accusa pesantissima: tentato omicidio! E in problemi non finiranno lì… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ...

No - nessUna tempesta magnetica solare sta per colpire l’Europa : (immagine: Mark Garkick/Getty Images) Tranquilli: non c’è bisogno di correre a indossare i caschetti da perturbazione spaziale o di rintanarsi nei bunker anti-vento solare. Infatti il presunto allarme rosso per una devastante tempesta magnetica alle porte, rimpallato un po’ ovunque in queste ore, è solo il frutto di una distorsione (o di una deliberata montatura) giornalistica, a partire da un paper scientifico effettivamente ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame straniere : Una coppia va via : Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: Annabelle viene smascherata Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Joshua e Denise inizieranno una storia. Il giovane si dichiarerà con la figlia di Christoph che deciderà di lasciare Henry per iniziare una relazione con il ragazzo tanto amato. Annabelle a Tempesta d’amore soffrirà molto per la relazione della sorella con l’ex fidanzato e deciderà di separarli in ogni modo. ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Natascha scopre che Jessica è la madre di LUna! : Una verità sconvolgente sta per venire alla luce nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! A settimane di distanza dalla nascita della figlioletta, Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) vedrà infatti il suo terribile segreto smascherato. E le conseguenze saranno davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Jessica scopre l’identità di ...