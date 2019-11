ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi Battisti | Cassazione conferma ergastolo | 19 novembre

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo perquisizioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza Sono in corso negli uffici di Taranto da parte della Guardia di Finanza L’intervento è stato disposto su delega della procura di Taranto nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’esposto presentato dai commissari Ilva in amministrazione straordinaria ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli mio marito che è il titolare dell’alloggio pur essendo tutto regolare non essendoci nulla che ci debba far sentire in imbarazzo per salvaguardare Spero che questo atto di amore serve a schifezza mediatica che è caduta su di me lo ha detto intervistata da Radio 24 la ex ministra della Difesa Elisabetta trenta lasceremo all’appartamento nel tempo che ci sarà dato per poter fare ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio l’ilva è un grande problema Nazionale che va risolto con tutto l’impegno la determinazione lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ai sindacati ieri sera non colloquio al Colle sottolineando che la soluzione spetta al governo arcelormittal intanto sospendere la decisione di spegnere l’alto forno 2 di ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il maltempo non accenna a lasciare l’Italia dopo una settimana caratterizzata da temporali neve piene di più mia quarta Venezia Arriva un nuovo vortice con venti di Scirocco e Libeccio tra le aree più colpite Emilia Liguria e l’alta Toscana Cambiamo argomento le tre istituzioni dell’Unione Europea hanno approvato il ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 molto costosa per Boeri. Le parole : Pensioni ultime notizie: Quota 100 molto costosa per Boeri. Le parole Pensioni ultime notizie: le parole di Tito Boeri su Quota 100 fanno rumore, perché aprono nuovi scenari sul fronte previdenziali. Da un lato si critica Quota 100, dall’altro se ne considera ormai la immutabilità, visti i numerosi problemi che scaturirebbero da un’interruzione improvvisa dalla misura, senza dimenticare peraltro che quando la nuova pensione anticipata, che ...

Notizie del giorno – Lo sfogo di Claudio Gentile - le ULTIME di calciomercato : Notizie DEL giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. LO sfogo DI Gentile – Campione del mondo con l’Italia nel 1982, campione d’Europa come CT dell’Under 21 nel 2004. Claudio Gentile è una delle figure più importanti legate alla maglia azzurra. Ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, su RadioUno, ha però ...

