Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ex ministra della Difesa lascia l’alloggio di servizio che occupava e la cui vicenda aveva suscitato Un vespaio di polemiche lo fa sapere la stessa Elisabetta trenta intervistata da Radio 24 spiegando che suo marito titolare dell’alloggio ha presentato istanza di rinuncia tu le sento tutto regolare non essendoci nulla che si debba far sentire in imbarazzo lo abbiamo dovuto fare per salvaguardare la serenità della famiglia sapere che l’appartamento sarà lasciato nel tempo per un trasloco poi critica il MoVimento 5 Stelle non sono stata trattata bene ma non intendo lasciare Forse prenderò una pausa di riflessione ma non ho ancora deciso maltempo nel 2018 l’Italia è stata colpita da 148 eventi estremi che hanno causato 32 vittime e oltre 4500 sfollati un bilancio di molto ...

SkySportMotoGP : ? Ipotesi @realeavintia per @JohannZarco1: le ultime notizie #SkyMotori #MotoGP - SkyTG24 : Allerta rossa in Emilia Romagna. Arancione in sei 6 regioni. LIVE - claudioruss : Il #Napoli ha già offerto un rinnovo a #Fabián: 4,5mln più bonus, con clausola rescissoria di 160mln. Lo spagnolo,… -