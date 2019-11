Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 11 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio l’ilva è un grande problema Nazionale che va risolto con tutto l’impegno la determinazione lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ai sindacati ieri sera non colloquio al Colle sottolineando che la soluzione spetta al governo arcelormittal intanto sospendere la decisione di spegnere l’alto forno 2 di Taranto in attesa della sentenza del tribunale di Milano l’IVA non chiuderà dice il ministro dell’economia Gualtieri che auspica una ripresa del negoziato in cui potrebbe riemergere lo scudo penale udienza del tribunale il 27 novembre venerdì il premier Giuseppe Conte vedrai vertici dell’azienda valanga di emendamenti sulla manovra al Senato 4550 in tutto oltre 1500 della maggioranza che descrive il testo idemci chiedono di abbassare ...

SkyTG24 : #Venezia, marea a 150 cm. A #Firenze sale l’Arno. #AltoAdige, riaperta l'#autobrennero Gli aggiornamenti sull'… - SkySportMotoGP : ? Ipotesi @realeavintia per @JohannZarco1: le ultime notizie #SkyMotori #MotoGP - SkyTG24 : Allerta rossa in Emilia Romagna. Arancione in sei 6 regioni. LIVE -