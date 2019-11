UFFICIALE | il Genk ha un nuovo allenatore!

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) Si tratta dell'ex allenatore dell'Amburgo, Hannes Wolf, che prende il posto di Mazzù A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, Hannes Wolf prende il posto di Mazzù ed è ilallenatore del. A comunicarlo è stato il club tramite il sito, come riporta il portale calciomercato.com. La squadra belga, dunque, avrà il 38enne allenatore ex Amburgo in panchina al San Paolo.

