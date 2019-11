U&D | spoiler del 20 novembre | crisi di pianto e gelosia della Galgani

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Mercoledì 20, su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove non mancheranno i colpi di scena. Secondo quanto pubblicato sulle pagine social del programma, vedremo che Gemma si rifugierà dietro le quinte in lacrime, raggiunta dal corteggiatore Juan Luis con il quale poco prima vi era stata una incomprensione. Sembra che, dopo la scintilla iniziale, tra i due stiano cominciando i primi attriti, anche a causaforte, la quale non riesce ad accettare che il cavaliere possa rapportarsi con altre donne. A mettere ulteriore zizzania, ci penserà anche Armando, secondo il quale Juan Luis sta solo prendendo in giro la dama torinese. Primi bisticci tra Juan Luis e Gemma, lei gelosa Il prossimo 20, i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una nuova ...

