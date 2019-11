Tutti questi servizi di streaming stanno facendo tornare la pirateria?

Le posizioni di Tutti i partiti sulla questione ArcelorMittal : È ancora stallo sull'ex Ilva. In attesa del possibile nuovo incontro tra i vertici di ArcelorMittal e il governo, le forze politiche muovono i primi passi concreti per tentare di sbloccare la situazione e salvare i posti di lavoro. L'occasione è il decreto fiscale collegato alla manovra, all'esame della Camera, sul quale lunedì sono stati presentati un migliaio di emendamenti. Ed è su questo provvedimento che alcuni partiti, anche di ...

Aggiornamenti in roll out per Tutti questi Samsung e Huawei : ecco le novità : Samsung Galaxy A70S, Galaxy Tab S6, Galaxy J5 Pro, Galaxy A7 (2018) e Huawei P20 Pro stanno ricevendo nuovi Aggiornamenti con patch di sicurezza. L'articolo Aggiornamenti in roll out per tutti questi Samsung e Huawei: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per Tutti questi smartphone Android : Ci sono nuovi Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo per Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 X, P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 ed Essential Phone PH-1. L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti questi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Tutti i principali partner cinesi della NBA hanno sospeso i loro accordi con la lega - per questioni legate alle proteste di Hong Kong : Tutti i principali partner cinesi della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, hanno sospeso i loro accordi commerciali con la lega, in seguito alla decisione della NBA di non chiedere scusa per le opinioni del general manager degli

La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su Tutti questi smartphone Samsung : Nelle scorse ore il team di Samsung ha confermato che si prepara a rilasciare una versione beta di One UI 2.0 con Android 10. Ecco su quali modelli dovrebbe arrivare L'articolo La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti questi smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Bordoni : mensa scolastica è diritto di Tutti - Amministrazione deve farsi carico della questione : Roma – Si è svolta oggi, su nostra richiesta, la Commissione Scuola Capitolina sul servizio di refezione scolastica per i plessi del Municipio X ‘Parini’, ‘Acqua Rossa’ e ‘Amendola-Guttuso’ che, all’avvio dell’anno scolastico, sono rimati senza servizio di refezione per gli studenti con il pregiudizio per il lavoro dei dipendenti nelle mense e disagi per le famiglie. Ribadiamo come per oltre mille ...

Android Auto wireless è disponibile per Tutti questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...