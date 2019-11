Tutti gli aerei a terra il 13 dicembre

Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo venerdì 13. Lo hanno proclamato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Tra i motivi: il perdurare della crisi di Alitalia, la richiesta di regole per il comparto a partire dall'applicazione del contratto nazionale in tutte le compagnie, il rifinanziamento del Fondo straordinario che viene utilizzato per il finanziamento degli ammortizzatori sociali.Dopo lo sciopero di luglio 2019 "permangono immutate le problematiche".(Di martedì 19 novembre 2019)