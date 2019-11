Trenta rinuncia alla casa di servizio | ho sentito Di Maio | ha capito le mie ragioni

Trenta lascerà la casa della Difesa : “Mio marito ha presentato istanza di rinuncia. Forse da ministro ho dato fastidio a qualcuno” : Elisabetta Trenta lascerà la casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuta’ come appartamento “di servizio” quando era nel governo. “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”, dice l’ex ministra a 24 Mattino su Radio 24. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e ...