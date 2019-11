Trenta e l’iter-lampo per tenere la casa da ministra | 48 ore per assegnarla al marito

Fonte : corriere

(Di martedì 19 novembre 2019) Da un mese indagine della procura ordinaria, su denuncia dello Stato Maggiore, su tutti i militari che rimangono negli appartamenti della Difesa senza avere i requisiti

Corriere : Trenta e l’iter-lampo per tenere la casa da ministra: tutto deciso in 48 ore. Ora la Procura mi... - Corriere : La Procura militare indaga sulla casa di Trenta: l’iter per la casa deciso in due giorni - x_y_z__f : Iter veloce quando si tratta di loro affari eh Trenta e l'iter-lampo per tenere la casa da ministra: 48 ore per as… -