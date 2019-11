Trenta e la casa da ministra | «Mio marito rinuncia all’alloggio | traslocheremo» Ascolta

L'ex ministro Trenta rinuncia alla casa di servizio : «Ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni» : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

Elisabetta Trenta lascerà la casa al centro di polemiche ma si scaglia contro i grillini : L’ex Ministro della Difesa lascerà la casa che l’ha fatta finire al centro delle polemiche .”Mio marito, che è il

Perché la casa dell’ex ministra Trenta non dovrebbe essere una notizia : L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta (Foto LaPresse/Nicolò Campo) La qualità del dibattito pubblico, e le prospettive di maturazione di un paese, dipendono anche dall’agenda delle notizie a cui la sua pubblica opinione viene sottoposta ogni giorno. Dunque, pensando al caso – tristanzuolo assai – dell’alloggio dell’ex ministra Elisabetta Trenta a Roma, viene davvero da pensare a come sia possibile spendere energie su questi ...

Elisabetta Trenta rinuncia alla casa di servizio : ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

L'ex Ministra Trenta cede : "Lascerò la casa" : Fino a ieri sera L'ex Ministra Elisabetta Trenta sembrava intenzionata a non mollare. Questa mattina, invece, ha annunciato che rinuncerà all'alloggio di servizio che le era stato assegnato quando era Ministra della Difesa. L'alloggio in questione - un appartamento di 200 mq in zona San Giovanni - dopo la caduta del Governo Conte I è stato assegnato al marito della Trenta, il maggiore dell'Esercito Claudio Passarelli, per un affitto - fuori ...

Trenta : mio marito ha presentato rinuncia per la casa : L’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta fa un passo indietro e annuncia: lascerò l’alloggio delle polemiche.

L'ex ministro Trenta lascia la casa delle polemiche : "Ma è tutto in regola" : L'annuncio delL'ex ministro della Difesa dopo le polemiche: "Mio marito ha rinunciato al diritto all'alloggio. Sono una...

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

Trenta lascerà la casa della Difesa : “Mio marito ha presentato istanza di rinuncia. Forse da ministro ho dato fastidio a qualcuno” : Elisabetta Trenta lascerà la casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuta’ come appartamento “di servizio” quando era nel governo. “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”, dice l’ex ministra a 24 Mattino su Radio 24. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e ...

Trenta rinuncia alla casa di servizio : ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

Trenta e la casa della discordia 'Mio marito rinuncia - andremo via' : "Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un'altra parte. Sono una cittadina come gli altri, chiedo e pretendo rispetto''. Ad annunciarlo l'ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, spiegando che stamane ''il marito'' ha presentato la rinuncia all'alloggio di servizio dove lei abitava. Segui su ...

I Trenta fanno i bagagli : "Lasceremo la casa - anche se era tutto in regola" : “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”. Così a 24 Mattino su Radio 24 l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo le polemiche sulla permanenza della famiglia nella casa che le era stata assegnata quando era stata nominata alla guida della Difesa.“Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci ...

Trenta rinuncia alla casa di servizio : ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

Trenta prepara il trasloco : "Lasceremo la casa - anche se era tutto in regola" : “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”. Così a 24 Mattino su Radio 24 l’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un’altra parte. Sono una cittadina come gli altri, chiedo e ...