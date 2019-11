Traffico Roma del 19-11-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 13 : 30 : NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. PRUDENZA POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NIZZA NEI PRESSI DI VIA MANTOVA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL Traffico. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DA C.SO DI FRANCIA ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 12 : 30 : a Roma nord incolonnamenti sulle vie cassia e flaminia dal gra a via dei due ponti, e sulla salaria dall’aeroporto dell’urbe alla tang.est, in quest’ultimo caso anche per lavori in corso. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE da portonaccio alla TANG.EST VERSO IL CENTRO. Traffico rallentato con code all’interno della galleria giovanni xxiii da via del foro italico a via della pineta sacchetti verso il trionfale; proseguendo sulla stessa via della ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 11 : 30 : a Roma nord incolonnamenti sulle vie cassia e flaminia dal gra a via dei due ponti, e sulla salaria dall’aeroporto dell’urbe alla tang.est, in quest’ultimo caso anche per lavori in corso. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE da portonaccio alla TANG.EST VERSO IL CENTRO. Traffico rallentato con code all’interno della galleria giovanni xxiii da via del foro italico a via della pineta sacchetti verso il trionfale; proseguendo sulla stessa via della ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 10 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA via delle valli alla salaria e dai monti tiburtini al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 10 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA via delle valli alla salaria e dai monti tiburtini al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 09 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI DAL BIVIO A24 SINO A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA corso francia alla via salaria e via delle valli al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. AL PRENESTINO-LABICANO INCIDENTE SULLA VIA ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA alla tang.est, E SULLA VIA AURELIA DA GRA A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA tiburtina, e a seguire ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA alla tang.est, E SULLA VIA AURELIA DA GRA A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA tiburtina, e a seguire ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA VIA AURELIA DA GRA A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA DEI CAMPI ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIAle di tor di quinto E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DaL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; ...

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 20 : 00 : Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA ISACCO NEWTON VERSO IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SELVA CANDIDA, ...

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA C.COLOMBO E POI PER Traffico TRA LAURENTINA E A24 RM-TE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA . PER INCIDENTE ANCORA CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA DEL CAPPELLACCIO A PARCO DE MEDICI VERSO IL RACCORDO ANULARE. SONO INVECE ...

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER Traffico CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO ...

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER Traffico CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO ...