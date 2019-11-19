Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08 | 30

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico -
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Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA VIA AURELIA DA GRA A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIAle di tor di quinto E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DaL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 20 : 00 : Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA ISACCO NEWTON VERSO IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SELVA CANDIDA, ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA C.COLOMBO E POI PER Traffico TRA LAURENTINA E A24 RM-TE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA . PER INCIDENTE ANCORA CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA DEL CAPPELLACCIO A PARCO DE MEDICI VERSO IL RACCORDO ANULARE. SONO INVECE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER Traffico CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER Traffico CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO EL’APPIA, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO, QUI ANCHE PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 00 : SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA.. UN INCIDENTE IN VIA TOMMASO SILVESTRI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA.. BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA.. BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 14 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 13 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...