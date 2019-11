Tottenham | ribaltone in panchina | ufficiale | esonerato Pochettino

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Clamorosoin Premier League, è statol’allenatore. Ilha ormai preso la decisione, comunicata al tecnico, il rapporto si interrompe dopo 5 anni.era arrivato a maggio 2014, portando gli Spurs alla finale di Champions League della scorsa stagione, sconfitta contro il Liverpool nel derby tutto inglese. L’inizio di stagione delè stato però deludente, attualmente occupa la 14esima posizione in Premier League. “Siamo stati estremamente riluttanti a fare questo cambiamento” ha dichiarato il presidente Daniel Levy. “Non e’ una decisione presa alla leggera, ne’ in fretta da parte del consiglio. I risultati in campionato alla fine della scorsa stagione e all’inizio di questa stagione purtroppo sono stati estremamente deludenti”.L'articoloin: ...

