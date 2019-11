Thales Alenia Space | il satellite Eutelsat KONNECT pronto per essere inviato al sito di

Thales Alenia Space realizzerà il satellite EUTELSAT 10B per servizi di connettività in volo e marittimi : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) ha siglato una lettera di accordo con EUTELSAT, Communications (Euronext Pars: ETL) per l’acquisizione della commessa per la produzione di EUTELSAT 10B, un satellite interamente elettrico. Il satellite EUTELSAT 10B si basa sulla linea di prodotto Spacebus NEO di Thales Alenia Space e sarà utilizzato per missioni con servizi ad alta prestazione HTS (Hight Throughput Service) in ...

Thales Alenia Space avvia la costruzione di nuovi siti in Spagna per l’integrazione di grandi payload satellitari e di strumentazione : La costruzione di una nuova camera pulita (1) che Thales Alenia Space, Jv tra Thales 67% e Leonardo 33%, sta approntando in Spagna è già iniziata. Questo sito all’avanguardia diventerà un punto di riferimento per l’integrazione e il collaudo di grandi sistemi spaziali in Spagna. I lavori di costruzione dureranno poco meno di un anno. Una volta completati, la società avrà la capacità di perseguire attività altamente complesse come l’integrazione ...

Thales Alenia Space trasferirà tecnologia all’industria spaziale del Brasile : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) e l’Agenzia spaziale del Brasile sotto il controllo del Ministero della Scienza, tecnologia, Innovazione e Telecomunicazioni (MCTIC) hanno siglato un accordo per trasferire tecnologia che consentirà al Brasile di potenziare le sue capacità di progettare e sviluppare strumenti ottici per satelliti per l’Osservazione della Terra. Il contratto fa parte del programma per la Difesa ...