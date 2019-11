Test di medicina | c?è il contrordine | i giudici riammettono gli esclusi

Medicina - neurologi : colpi di Testa e demenza - solo i calciatori professionisti a rischio : La Società italiana di neurologia (Sin) interviene sui risultati dello studio pubblicato dal ‘New England Journal of Medicine’, che ha evidenziato come i calciatori sono più a rischio demenza per i ripetuti colpi di testa durante la carriera. “Particolarmente determinante è la durata dell’esposizione a traumatismi ripetuti, piuttosto che l’intensità di singoli, rari episodi traumatici. Questo ultimo dato è ...

Finalmente il percorso liceale giusto per affrontare il Test di medicina senza timori : da Reggio Calabria l’idea diventata nazionale [VIDEO] : Sembrava un progetto troppo ambizioso e troppo geniale quello messo in atto dal Liceo Vinci di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici, e proprio per queste sue caratteristiche è diventato un fiore all’occhiello per i licei italiani, ormai ben oltre il centinaio, che hanno deciso di recepirlo e di farlo proprio. Si tratta del Liceo Biomedico, ovvero un percorso di orientamento e potenziamento ...

Patriciello (Ue) : “Boom ricorsi Test medicina - stop numero chiuso” : Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) – “In un mondo del lavoro che è in rapida evoluzione mi sembra assurdo continuare con un metodo di reclutamento universitario che fa acqua da tutte le parti. La sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione agli studenti esclusi lo scorso anno dalla Facoltà di Medicina è l’ennesima dimostrazione di come la selezione tramite test non funzioni. Il risultato è quello di intasare ogni anno i ...

Test di medicina - prossimo scorrimento previsto per il 16 ottobre : Ieri 9 ottobre, dalle ore 11:00 gli aspiranti camici bianchi hanno potuto visionare sul sito di Universitaly (portale web per l'accesso al numero programmato), il primo scorrimento della graduatoria Nazionale di medicina 2019. Questo primo scorrimento ha permesso di assegnare i posti che sono rimasti vuoti dopo la prima fase di immatricolazione. Lo scorso anno 2018 gli studenti rinunciatari dopo il primo scorrimento risultarono essere 523, ...

Una capsula nell’inTestino farà iniezioni di medicinali : Nell’intestino tenue si apriranno capsule che permetteranno di fare piccole iniezioni di farmaci direttamente nell’organo, con microaghi che, una volta attaccati alla parete intestinale, si dissolveranno. In futuro questa potrà essere una pratica di tutti giorni, efficace contro tutte quelle patologie (come nel caso del diabete) che hanno bisogno di frequenti iniezioni di principi attivi e i cui farmaci devono superare la barriera ...

Test medicina 2018 ricorsi studenti non ammessi/ Consiglio Stato - rischio esame 2019? : Test di Medicina 2018, Consiglio di Stato: ok al ricorso di 250 studenti, riammessi alle Facoltà. Consulcesi, 'a rischio i risultati dell'esame 2019-2020'

Test di Medicina : il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti : Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti, ammessi alla facoltà di Medicina e chirurgia, dopo essere stati esclusi nel Test dello scorso anno accademico (2018-2019). “L’impalcatura del numero chiuso continua a vacillare sotto i colpi delle sentenze”, commenta Consulcesi, network legale che ha curato il ricorso, sostenendo che il pronunciamento del Consiglio di Stato “è la conferma delle tesi che sosteniamo da ...

Sanità : Zaia - 'sentenza Consiglio di Stato su Test medicina - ennesimo pasticcio' (2) : (AdnKronos) - “Questa vicenda è la dimostrazione di quello che insisto col sostenere ormai da tempo – prosegue il Governatore -. Non ha alcun senso selezionare ragazzi con i test d’ammissione. Una prova mirata alla conoscenza di nozioni generali non può individuare un valido sanitario alla conclusio

Sanità : Zaia - 'sentenza Consiglio di Stato su Test medicina - ennesimo pasticcio' : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “La sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso degli studenti di medicina è la conferma dell’ennesimo pasticcio all’italiana in cui quello che aveva la pretesa di essere un grande progetto di selezione si traduce in una contestazione legale e una marea di s

Sanità : Zaia - ‘sentenza Consiglio di Stato su Test medicina - ennesimo pasticcio’ (2) : (AdnKronos) – ‘Questa vicenda è la dimostrazione di quello che insisto col sostenere ormai da tempo ‘ prosegue il Governatore -. Non ha alcun senso selezionare ragazzi con i test d’ammissione. Una prova mirata alla conoscenza di nozioni generali non può individuare un valido sanitario alla conclusione delle superiori; è giusto lasciare l’opportunità di frequentare il corso di studi a tutti i giovani che ...

Test di medicina - il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di centinaia di studenti : La sentenza, hanno spiegato gli avvocati che hanno seguito gli aspiranti camici bianchi nel presentare ricorso dopo essere stati esclusi dai Test lo scorso anno, è il risultato della scelta del ministero che ha aumentato di 1.600 unità i posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020. Esattamente una settimana fa sono stati pubbicati i risultati dei Test di medicina per l'anno accademico 2019/2020.Continua a leggere

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sperimentazione diventata indirizzo nazionale : Si chiama “Curvatura biomedica“ e non è altro che la sperimentazione del “liceo biomedico“, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sperimentazione che potrebbe diventare la regola : Si chiama “Curvatura biomedica” e non è altro che la sperimentazione del “liceo biomedico“, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Influenza e mal di Testa - bere acqua e zenzero fa bene alla salute? Risponde medicina : Influenza e mal di testa, bere acqua di zenzero fa bene? Risponde la medicina. bere acqua di zenzero in autunno allontana l'Influenza