Terremoto | Coldiretti | “Summit con le regioni per sbloccare la ricostruzione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Interventi immediati per far partire la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma semplificando le procedure burocratiche per dare una speranza alle 25mila aziende agricole e stalle in difficoltà censite nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. E’ l’obiettivo indicato dal summit organizzato a Roma dallacon esponenti istituzionali e tecnici delleterremotate, alla presenza del presidente nazionale dellaEttore Prandini, in occasione della discussione in Parlamento del decreto legge sul sisma e della Manovra finanziaria. A tre anni dalnelle zone terremotate mucche e pecore – ricorda– sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie allestite nel 2017, peraltro con gravi ritardi che erano già costati la vita a migliaia di animali, uccisi dalla neve e dal freddo. Una situazione che rischia di peggiorare ...

ABIMAGE : COLDIRETTI UMBRIA: I LUPI, OLTRE AL TERREMOTO, FANNO TREMARE LE AZIENDE. COSÌ... A far tremare e a minacciare le az… -