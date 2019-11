Tenta rapina a Poliziotto fuori servizio | arrestato 27enne

Vitinia : Tentano rapina in supermercato - provvidenziale intervento Carabinieri : Roma – Nella mattinata di ieri due uomini con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione in un supermercato di Vitinia, a Roma, e, armati di coltello, hanno minacciato il personale dell’esercizio commerciale, facendosi consegnare l’intero incasso e dandosi poi alla fuga. Il primo e’ riuscito nel suo intento, salendo su un’autovettura e allontanandosi velocemente dal posto, il secondo invece ha perso ...

Tentata rapina a Ozil e Kolasinac - spunta un VIDEO shock : il bosniaco colpito al braccio con il coltello : La polizia ha diffuso nelle scorse ore un nuovo VIDEO relativo alla Tentata rapina subita da Kolasinac e Ozil da parte di due malviventi lo scorso 25 luglio Lo scorso 25 luglio, Mesut Ozil e Sead Kolasinac sono stati aggrediti da due malviventi armati di coltello, messi in fuga grazie allo strepitoso coraggio del giocatore bosniaco. A distanza di qualche mese, la polizia ha diffuso un nuovo VIDEO dell’aggressione, in cui si evidenzia ...

Tentano il colpo al bar tabacchi : titolare reagisce - muore il rapinatore : Tutto è avvenuto al 'Caffè Europeo' di viale Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà, intorno alle 19. Morto un rapinatore...

Foggia - Tentata rapina con la pala meccanica : È accaduto nella provincia di Foggia, a San Marco in Lamis. Dei ladri hanno sfondato il muro di una banca con una pala meccanica per rubare i soldi al suo interno. Si tratta della filiale della banca di credito cooperativo di San Giovanni Rotondo, in pieno centro storico. I ladri, però, se la sono date a gambe all'arrivo delle guardie giurate e il furto è stato sventato. Il tentativo, rimasto tale, è avvenuto durante la notte. Non si conoscono ...

Pavia : Tentata rapina in gioielleria a Garlasco - un arresto : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un secondo uomo per una tentata rapina in una gioielleria di Garlasco, in provincia di Pavia, lo scorso 16 ottobre. L'uomo, di 25 anni è stato fermato e arrestato ad Aversa, in provincia di Caserta. Assieme a un complice di 29 anni di Caser

Venezia : baby gang - arrestato minorenne per Tentata rapina a un bengalese : Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - Continua, implacabile, l’azione di contrasto al fenomeno criminale delle “baby gang” attuata dalla Polizia di Stato: nella mattinata di ieri, la Squadra Mobile di Venezia ha eseguito, a Napoli, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso

Tenta una rapina con lo spray urticante : fermato minorenne : Mariagiulia Porrello L’aggressione è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno: il giovane tunisino, privo dei documenti d’identità e di soggiorno, è stato fermato dalla polizia locale Una Tentata rapina da parte di un ragazzo minorenne nei confronti di altri giovani. E’ accaduto a Saronno (Varese), nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna, nel tardo pomeriggio di lunedì. L’adolescente, 17 anni, ...

Foggia - commando armato Tenta rapina a filiale : ferita una vigilante : tentata rapina a Orta Nova (Fg). Un commando di quattro banditi incappucciati e armati con fucili a canne mozze ha tentato di rapinare questa mattina i vigilanti che stavano consegnando denaro nella filiale Unicredit nel paese in provincia di Foggia. I vigilanti erano da poco scesi dal furgone portavalori dell'Ivri e stavano entrando nella banca quando uno dei malviventi ha tentato di tenere aperta la porta d'ingresso dell'istituto di credito ...

Varese : Tentata rapina in banca a Busto Arsizio - 4 arresti : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro uomini mentre stavano entrando in una banca di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per commettere una rapina. I quattro uomini, fra i 35 e i 47 anni, italiani e pregiudicati, armati di taglierini, con parrucche, occhiali da sole e palmi

Firenze - 58enne accoltellato al semaforo durante Tentata rapina : Ancora una violenta aggressione a Firenze, dove un uomo è stato accoltellato per ben tre volte durante un tentativo di rapina. La vittima, un 58enne pratese, si trova ora ricoverato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono critiche. L'episodio, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si è verificato la notte scorsa, intorno all'1:30. L'uomo si trovava fermo con l'auto al semaforo in via Pistoiese, quando un individuo a bordo di ...

Tentata rapina ai danni dell’organizzatore Rally Roma all’Eur : Roma – Brutta avventura per Max Rendina, pilota e organizzatore del Rally di Roma, che lunedì mattina all’Eur è stato vittima di un tentativo di rapina. Due individui gli si sono affiancati al semaforo, iniziando a minacciarlo con dei martelli e trattenendolo per il braccio per ottenere in cambio il suo Rolex, ma Rendina ha prontamente reagito aprendo lo sportello della sua auto per colpire e sbilanciare il motorino su cui erano i ...

Siracusa - Tenta rapina a donna incinta armato di coltello : Lo scorso 5 agosto, un 44enne pregiudicato ha tentato di rapinare una donna incinta che si trovava all’interno della sua autovettura, in compagnia del figlio di 3 anni, parcheggiata nella centralissima via Napoli di Noto, a Siracusa. L’uomo si è seduto a lato guida armato di coltello. Le grida della donna e l’arrivo del marito hanno messo in fuga il rapinatore. Individuato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. ...

Siracusa - Tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni : arrestato : Un pregiudicato di 44 anni, Giovanni Tarantello, ha tentato di rapinare una donna incinta davanti al figlio di 3 anni. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. La donna è stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza.Continua a leggere