Su Kessiè ci sono anche altri due club oltre il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) L’edizione odierna di TuttoSport riporta del forte interesse delperma sul calciatore del Milan ciMonaco e Wolverhampton. Ilè fortemente interessato a Frankdel Milan. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, il calciatore è ormai fuori dai piani tattici del Milan: è rimasto in panchina con la Lazio e non è stato convocato contro la Juventus. Ma l’ivoriano potrebbe essere un obiettivo delper il mercato di gennaio? Kessie è da sempre un pallino del ds Cristiano Giuntoli, però per la finestra di contrattazioni invernale sembrerebbero essere in vantaggio il Monaco ed il Wolverhampton. Massimo Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha così parlato del giocatore a Radio Marte: “Kessié è uno dei centrocampisti più importanti in Italia. E’ giovane, ha una struttura fisica importante, è ...

