Strage di Capaci | il pentito Avola | “Un mafioso americano ci spiegò come usare

Mafia : pentito Avola - ‘per Strage Capaci artificiere Usa vicino a John Gotti’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – Per addestrare gli stragisti di Capaci la Mafia americana avrebbe inviato un misterioso esperto di esplosivi, “uomo di John Gotti”. A dirlo in aula, al processo ‘Capaci bis’ che si celebra davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, è il pentito di Mafia Maurizio Avola, indagato con Maurizio D’Agata. Avola ne aveva già parlato all’inizio ...

Mafia : processo Capaci - confronto tra poliziotto indagato e pentito - ‘Non ero su luogo Strage’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – Giovanni Peluso, l’ex poliziotto indagato per la strage di Capaci, esclude “al cento per cento” di avere fatto parte della strage in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Lo fa nel corso di un confronto con il pentito che lo accusa, Pietro Riggio, avvenuto il 7 marzo scorso. Peluso si difende: “Lo escludo al ...

Strage di Capaci - in appello corte cita quattro pentiti e una genetista. Slitta la requisitoria : Slitta la requisitoria del processo d’appello davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta sulla Strage di Capaci. I giudici hanno accolto la richiesta dei legali degli imputati del processo Capaci bis e della Procura generale, ha deciso di sentire i pentiti Pietro Riggio, Maurizio Avola, Raimondo Di Natale e Marcello D’Agata. Verrà chiamata a deporre anche la genetista Nicoletta Resta. Per i giudici gli esami testimoniali sono ...

L'ombra dei servizi libici ?dietro la Strage di Capaci : Francesca Bernasconi Le rivelazioni di un pentito parlano di una donna appartenente ai servizi segreti libici, che avrebbe partecipato alla strage in cui rimase ucciso il giudice Giovanni Falcone Spunta L'ombra dei servizi segreti libici, dietro la strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992, quando una bomba uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, ci sarebbe stata anche una donna, tra ...

Mafia : pentito - 'dietro Strage Capaci i servizi segreti libici - indagato ex poliziotto'/Adnkronos : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Ci sarebbe l'ombra dei servizi segreti libici dietro la strage di Capaci. Gli occhi sono puntati su una 007 donna libica che avrebbe avuto un ruolo importante nella strage in cui furono uccisi, il 23 maggio 1992, il giudice Giovanni Falcone, la

Strage di Capaci - indagato ex poliziotto accusato dal pentito Riggio. Pm : “Fu esecutore materiale della Strage” : È indagato per la Strage di Capaci l’ex poliziotto accusato dal collaboratore di giustizia Pietro Riggio. L’ex agente, che ha lasciato la Polizia di Stato nel 2002, come apprende l’Adnkronos, è accusato di Strage in concorso e associazione mafiosa “perché concorreva – dicono i pm di Caltanissetta – con altri soggetti già separatamente giudicati nella commissione della Strage di Capaci”. L’uomo, secondo ...

Strage di Capaci - indagato l'ex poliziotto accusato da un pentito : "Sono innocente" : l'ex sovraintendente, accusato di avere sistemato l'esplosivo per l'attentato, è stato sentito dai pm della procura di Caltanissetta: "Ho conosciuto Riggio in carcere, ma poi non l'ho più visto. Non so perchè mi tiri in ballo"

Mafia : ex poliziotto accusato della Strage di Capaci - 'Sono innocente' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Mi protesto innocente in quanto all'epoca dei fatti nemmeno sapevo che esisteva la località di Capaci. Io mi trovavo al settimo corso per sovraintendente che è iniziato nel gennaio 1992 fino a luglio 1992. Appresi della strage mentre mi trovavo

