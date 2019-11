Stefania Orlando | Diventerò madre a 52 anni in maniera naturale

Stefania Orlando - confessioni : “Potrei avere un figlio in modo naturale” : Stefania Orlando a Vieni da Me con Simone Gianlorenzi: “Potrei avere un figlio in maniera naturale”. La voglia di maternità e il rapporto con il marito Stefania Orlando (52 anni) e il marito Simone Gianlorenzi (42) sono stati ospiti a Vieni da Me, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nel salotto televisivo […] L'articolo Stefania Orlando, confessioni: “Potrei avere un figlio in modo naturale” ...

Stefania Orlando : “Gli uomini mi offrono dei soldi per farsi picchiare” : “Gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare, forse dovrei iniziare una carriera da mistress. Io sono sposata e sono più tradizionale”. A rivelarlo è Stefania Orlando che, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora, ha raccontato le richieste più curiose che le arrivano dai suoi fan che arrivano a proporsi anche come “uomini delle pulizie”. “Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono ...

Il Paradiso delle Signore : arriva Stefania Orlando sul set : Stefania Orlando sul set del Paradiso delle Signore New entry nel cast della fiction di Rai 1, Il Paradiso delle Signore? Stefania Orlando ha condiviso uno scatto sulla sua pagina ufficiale Instagram dove ha espresso tutta la sua emozione per essere sul set della famosa fiction della Rai. La Orlando è vestita con gli abiti […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: arriva Stefania Orlando sul set proviene da Gossip e Tv.

“Succede nel mio letto”. Stefania Orlando - la confessione choc a Storie italiane : Stefania Orlando si confessa a ‘Storie italiane’. La showgirl, tra le più amate in Italia, ha spiazzato tutti con delle confessioni sul suo stato di salute. Stefania Orlando, davanti ai microfoni di Eleonora Daniele ha affermato di aver sofferto di disturbi alimentari e sonnambulismo. Spesso si ritrova la notte a mangiare cibo senza accorgersene e ha voluto raccontare per filo e per segno quello che le succede. “Mi porto a letto le cose da ...

Andrea Roncato e Stefania Orlando/ "Si sono chiusi nel camerino di uno studio tv e.." : Andrea Roncato e Stefania Orlando, incontro nel dietro le quinte di un programma tv. "Si sono chiusi nel camerino di uno studio", rivela il settimanale Spy.

Andrea Roncato e Stefania Orlando - l’incontro negli studi tv : si sarebbero chiusi in camerino : Secondo le ultime indiscrezioni, pare che negli studi televisivi ci sia stato un importante incontro tra due ex coniugi, Andrea Roncato e Stefania Orlando, che dopo il matrimonio di lui non avevano più avuto modo di parlarsi. Attraverso le pagine del settimanale Spy, nella rubrica Il Ficcanaso, si legge che i due artisti abbiano avuto modo di confrontarsi dopo anni grazie ad un incontro avvenuto in maniera del tutto casuale. Chi ha assistito a ...