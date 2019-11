Stasera Italia-Armenia Under 21 | arbitra Stephanie Frappart

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Oggi alle 18.30, a Catania, l’21 incontrerà l’. Adre sarà, l’arbitro che ha già diretto la Supercoppa Europea tra il Liverpool e il Chelsea. E’ la prima volta di una donna arbitro con la nazionale21. A commentare la novità è stato il ct dell’21, Paolo Nicolato: “Vuol dire che è brava. Per me è un arbitro, che sia donna o uomo non cambia, sono in campo per far rispettare le regole. Le donne sanno fare molto bene il loro lavoro”. L’ha vinto sabato contro l’Islanda e adesso è in cerca di conferme. Nicolato potrà contare sulla presenza di Moise Kean, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. La partita, valida per le qualificazioni per Euro 2021, sarà trasmessa su Rai2. L'articolo21,sembra essere il ...

