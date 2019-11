Startup : a Milano il L’Oréal Beauty Tech Day - incontri fra giovani talenti e mentor : Milano , 19 nov. (Adnkronos) – Una giornata dedicata allo scambio di idee, un momento di incontro e confronto con trenta Startup per e giovani talenti italiani. L’Oréal ha organizzato a Milano il ‘ Beauty Tech Day’, un pomeriggio di dialogo e contaminazione con un bootstrap, nel corso del quale i giovani imprenditori in tre ore di tempo si sono raccontati a mentor , interni ed esterni, da diversi settori e ...

Il distretto fintech di Milano quadruplica le sue Startup : Il fintech District a Milano (foto: Luca Zorloni per Wired) fintech District di Milano, due anni dopo: 122 startup, 8 membri corporate, 15 collaborazioni con hub internazionali in un settore che, a livello mondiale, ha raccolto 43,7 miliardi di dollari di investimenti per le 1.210 startup che hanno ricevuto almeno 1 milione di dollari di finanziamento nel biennio 2016-18. Sono questi i numeri del settore e della più grande community fintech ...