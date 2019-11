Stadio Roma | torna libero l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito

Inchiesta sullo Stadio della Roma : Marcello De Vito torna libero : E' tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del'Assemblea Capitolina, arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell'Inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio. Lo ha deciso il tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e' stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.

Salvini tifo da Stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Grancio : tra priorità FridaysForFuture c’è stop Stadio della Roma : Roma – “I giovani di Fridays For Future hanno inserito lo stop allo stadio di Tor di Valle fra le priorità della loro manifestazione di oggi, con la quale intendono richiamare la Giunta Raggi al rispetto degli impegni contro il cambiamento climatico assunti con la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina. Sarò in piazza con loro, per sostenere le ragioni di una generazione che guarda al futuro della propria città.” Così Cristina ...

Stadio Roma a Fiumicino - la rivelazione di Cirinnà (PD) : “Sono già venuti due volte gli emissari del club…” : La questione, seppur se ne stia parlando in tono minore, è ancora aperta. Cosa ne sarà (se ne sarà) del nuovo Stadio della Roma? Si è parlato della possibilità che si faccia a Fiumicino. A tal proposito c’è da evidenziare una battuta di Monica Cirinnà, senatrice del PD nonché moglie del sindaco di Fiumicino Esterino Montino. A Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, la donna è ...

Cirinnà : Stadio Roma a Fiumicino? Mio marito è sindaco e lo fomento tutte le sere : Roma – Cirinnà (PD): “stadio Roma a Fiumicino? Mio marito è sindaco e lo fomento tutte le sere. Sono venuti già due volte gli emissari della Roma a Fiumicino, però ora la questione è incagliata sulla partita bancaria Romana”. I miei follower su twitter sono tutti veri, pochi ma buoni. Con alcuni di loro ho anche un rapporto umano. Io frequento moltissimo la comunità gay, ma anche il mondo associativo delle donne e delle femministe. Queste ...

Debora Serracchiani : la Roma merita uno Stadio : Debora Serracchiani deputato e vice presidente del Partito Democratico ospite in studio nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha parlato della sua passione giallorossa -stadio della Roma “Penso che Roma meriti uno stadio nuovo bello. Con grande coraggio a Udine è stato fatto dall’Udinese uno dei più grandi investimenti fatti in Italia nello sport che tra l’altro ha permesso di recuperare il vecchio stadio senza ...

Stadio Roma - chiusa l’indagine : verso processo a Bonifazi e Centemero : Gabriele Laganà I pm contestano a Bonifazi, deputato di Italia Viva, e Centemero, tesoriere della Lega, di aver ottenuto finanziamenti illeciti dal costruttore Luca Parnasi Giulio Centemero, tesoriere della Lega, e Francesco Bonifazi, ex deputato Pd ora passato a Italia Viva, rischiano di finire a processo. La procura di Roma, infatti, ha chiuso il filone di indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a ...

Stadio Roma - finanziamento illecito : verso il processo Centemero (Lega) - Bonifazi (Pd) e l’imprenditore Luca Parnasi : La procura di Roma ha chiuso il filone di indagine dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma nella parte riguardante i finanziamenti versati dall’imprenditore Luca Parnasi. Giulio Centemero, tesoriere della Lega, su cui indaga anche la procura di Milano, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd ora passato a Italia Viva. Nei confronti di Centemero è contestato il reato di finanziamento illecito così come per Bonifazi. Per quest’ultimo c’è ...

?Stadio Roma - a rischio processo Centemero e Bonifazi : «Soldi da Parnasi» : Rischiano il processo, insieme all'imprenditore Luca Parnasi, il tesoriere e parlamentare della Lega Giulio Centemero e il deputato del Pd Francesco Bonifazi. La procura di Roma ha chiuso il...

Stadio Roma - il Comune vuole 20 milioni in più : Avanza il progetto per il nuovo Stadio della Roma. La revisione richiesta dalla sindaca Virginia Raggi sulla correttezza degli atti relativi al progetto ha ricevuto esito positivo: tutti i dipartimenti hanno dato infatti un parere favorevole su quanto fatto finora. Con un’unica eccezione, che potrebbe costringere il club giallorosso ed Eurnova ad alzare i costi […] L'articolo Stadio Roma, il Comune vuole 20 milioni in più è stato ...

Samp-Roma 0-0 - tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo Stadio : A Marassi, "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Stadio Roma - archiviazione per l’assessore Frongia : Doppia archiviazione per l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia. Lo hanno deciso i gip di Roma per i procedimenti relativi al nuovo Stadio della Roma e quello legato alla bonifica dell’area di Tor di Quinto. Per quanto riguarda l’inchiesta collegata alla realizzazione dell’impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, […] L'articolo Stadio Roma, archiviazione per l’assessore ...