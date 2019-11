Spagna | il presidente della Federcalcio annuncia | “Luis Enrique torna nel ruolo di

Fonte : sportfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Ilspagnolo hato il ritorno di Luissulla panchina‘Roja’ Adesso è ufficiale, Luissulla panchina. Dopo le indiscrezioni di ieri, Luis Rubiales hato oggi l’avvicendamento con Robert Moreno, che aveva sostituito ‘Lucho’ dal momento delle sue dimissioni. LaPresse/PA Ilnon ha usato giri di parole in conferenza: “grazie di essere qui. Crediamo che questa conferenza sia molto importante per ricostruire tutti i fatti. Oggi possiamo confermare che Luisal suodi ct. E’ stato chiaro a tutti come la porta per Luisfosse rimasta sempre aperta. Era anche scritto nel contratto con Robert Moreno: qualora Luisavesse voluto, sarebbeto al suo posto di ct. Trasparenza e rigore, questo ...

