Sostenibilità | risparmio energetico ed un nuovo modo di investire | al via la campagna

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Ecomill, prima piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata a progetti nei settori dell’energia, dell’ambiente e del territorio (https://ecomill.it/), lancia una nuovacon Green Arms. Green Arms (https://www.greenarms.it/) è una nuova realtà nata per diffondere un modello innovativo di energia condivisa, che permetta a cittadini e imprese diin maniera semplice e diretta in progetti energetici a impatto ambientale positivo, beneficiando di interessanti ritorni economici. Green Arms nasce da un’iniziativa dei soci fondatori di Energia Positiva (https://www.energia-positiva.it/), start-up innovativa che già oggi offre ai cittadini la possibilità di produrre e consumare energia proveniente da fonti rinnovabili, aiutandoli a ridurre i costi delle loro bollette e a contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili. Entrando in Energia Positiva, il ...

simonapiacenti : RT @techeconomy2030: Cosa vuol dire parlare di #sostenibilità? Spesso questo concetto viene confuso con i concetti di risparmio energetico… - techeconomy2030 : Cosa vuol dire parlare di #sostenibilità? Spesso questo concetto viene confuso con i concetti di risparmio energeti… - AntonioSoriero : Risparmio, pmi e sostenibilità. Le sfide della Cdp di ieri e di domani - -