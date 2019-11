“Sospetta contaminazione batterica” Acqua minerale di nota marca ritirata dal mercato

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019)Nestlé Vera Naturae richiamata per sospettabatterica. Una notizia tremenda che ha lasciato a bocca aperta i consumatori. A dare la notizia del ritiro daldell’Nestlé Vera Naturae è stato il Ministero della Salute, che ha pubblicato nella giornata di lunedì 18 novembre il richiamo di un lotto dia marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Di che lotto si tratta? Distribuito in bottiglie in pet da 50 cl, il lotto incriminato è il numero 9303842201 ha data di scadenza 10/2020. L’Nestlé Vera Naturae è prodotta da Sanpellegrino S.p.a. nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Ma per quale motivo il lotto è stato ritirato dal? La causa è la seguente: “Segnalazione da parte dell’Asl di Frosinone per presunta non conformità microbiologica”, si legge nelladel Ministero della ...

SkyTG24 : Acqua Vera, lotto richiamato per sospetta contaminazione batterica - NurseTimes : ?? | NurseTimes Sospetta contaminazione batterica: richiamato lotto di acqua Nestlé Vera: La segnalazione di non con… - AnnaRasetti : Acqua Vera, lotto richiamato per sospetta contaminazione batterica -