Slittino pista artificiale | Fischnaller guida il gruppo azzurro all’esordio nella tappa

Fonte : sportfair

(Di martedì 19 novembre 2019) A Igls l’esordio della Coppa del mondo di, Dominikla pattuglia azzurra Con la Nations Cup di venerdì 22 novembre di scena a Igls (Aut) partirà ufficialmente la Coppa del mondo 2019/2020 di. Are la truppa azzurra sarà l’esperto Dominik, capace di chiudere al quinto postoclassifica generale dell’ultima Cdm. Con il 26enne carabiniere, gareggeranno anche i seguenti atleti italiani convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler: Patrick Rastner, Fabian Malleier, Ludwig Rieder, Ivan Nagler, Andrea Votter, Kevin, Lukas Gufler, Alex Gufler, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Leon Felderer, Katharina Putzer, Nina Zoggeler e Nadia Falkensteiner. La Nations Cup completerà come di consueto il quadro dei partecipanti alle gare del fine settimana: sabato 23 novembre, ...

