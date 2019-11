Sistema operativo Huawei ad una svolta il 20 novembre? Proroga licenze

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Nell'universo delHarmony OS e più in generale in casa del produttore cinese sono ore davvero decisive. Notizie positive relative al ben noto ban USA giungono proprio dal governo Trump. Allo stesso tempo, il destino software dei dispositivi a marchio dell'azienda di successo sembra in procinto di essere tracciato. La prima notizia, di certo quella meno attesa, è che la strategia intorno alHarmony OS sembra in procinto di essere svelata. Il presidenteLiang Hua, in un'intervista alla CNBC, ha dichiarato che domani 20nel corso della conferenza East Tech West nel distretto di Nansha a Guangzhou in Cina, saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza software. Insomma, dovrebbero essere rese pubbliche le intenzioni del brand di portare definitivamente l'OS a bordo dei suoi nuovi smartphone di punta, in ...

DPCgov : ????#Maltempo #18novembre ore 19. Il sistema di #protezionecivile è operativo per rispondere alle criticità in corso.… - channelcity : #QSAN aggiorna il sistema operativo per i #NAS #XCubeNAS @QSAN @QSANstorage #NAS #NASQSAN #XCubeNAS #softwaredemo:… - channelcity : QSAN aggiorna il sistema operativo per i NAS XCubeNAS @QSAN @QSANstorage #NAS #NASQSAN #XCubeNAS #softwaredemo: Il… -