Silvestroni | contro violenza di genere mobilitata Provincia Roma

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019)– Arrivano le parole di Marco, deputato e presidenteleno di Fratelli d’Italia, in merito alladi: “Un plauso alle iniziative che si stanno concretizzando per il 25 novembre, data internazionalelasulle donne, in molti comuni delladi. Lodovole quella organizzata dal consigliere di Tivoli Pamela Corbo che ha voluto riproporre l’iniziativa simbolica delle panchine rosse che un anno fa ho avuto l’onore di inaugurare in diversi comuni della. Faccio appello agli amministratori locali di fare il possibile per mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione a disposizione e non abbassare mai la guardia sullale donne”. L'articolodiproviene daDailyNews.