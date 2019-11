Sicilia | dipendenti regionali in sciopero il 6 dicembre

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – “La delibera del governo Musumeci che avrebbe dovuto fermare lodeisi è rivelata una scatola vuota: nonostante i roboanti annunci dell’esecutivo e di alcuni sindacati per i lavoratori della Regionena non c’è niente. La misura è colma: il Siad-Cisal annuncia per il prossimo 6la prima giornata di”. Così Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal che hanno già comunicato agli organi competenti il differimento della prima giornata di astensione dal lavoro deia venerdì 62019.“Abbiamo atteso di leggere con attenzione la delibera approvata dalla giunta regionale ‘ continuano ‘ e i nostri timori sono stati confermati: nessuna risposta alle legittime richieste dei lavoratori, se non quanto già spetta loro per ...

