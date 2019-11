SCUOLA Traccia di storia | perché abbandonare Croce per Liliana Segre

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 19 novembre 2019) Laè rapidamente ritornata nell'esame di Stato. Il suo insegnamento però soffre nel nostro paese di una vecchia malattia. Meglio guarirne subito

RSInews : Docenti cercansi in Ticino Il DECS traccia un bilancio dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/21: mancan… - LinusTelegrafo : RT @Stocca64: #Scuola: tema in classe 3^ media. #Tema a senso unico, traccia #ideologica sin dal #titolo. La consegna è: 'Siamo tutti stra… - mont_silvy : @Pupi18054216 Sono stata ieri alla riunione di scuola di mio figlio e scopro che per sviluppare un tema la Prof. da… -