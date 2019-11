Scuola | come cambia il sostegno | interventi “su misura” per ogni alunno

Cittadinanza alla Segre - la de Majo come a Scuola : “Studio il conflitto Israele-Palestina da quando avevo 14 anni” : Ieri abbiamo scritto della proposta di Cittadinanza onoraria per la senatrice Liliana Segre lanciata dalla neo assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo. Un’iniziativa che la Segre ha rispedito al mittente rifiutando qualsiasi forma di strumentalizzazione. Oggi il Mattino riporta la controrisposta della de Majo. L’assessora ha detto che la sua era solo una richiesta al sindaco per avere il permesso di ...

Scuola - domande di iscrizione dal 7 al 31 gennaio : ecco come evitare gli errori : Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la consueta circolare con tutte le indicazioni operative per iscrivere gli alunni all’infanzia e alle prime classi di primaria, medie e superiori

Obbligo vaccini Scuola : scadenza e come evitare sanzioni : Obbligo vaccini scuola: scadenza e come evitare sanzioni Facciamo il punto sulla questione dell’Obbligo vaccini scuola, anche e soprattutto con riferimento alla legge Lorenzin sulla prevenzione vaccinale e i correlati doveri genitoriali. Siamo infatti in prossimità di importanti scadenze: ecco allora cosa ricordare per evitare multe e sanzioni. Se ti interessa saperne di più sul certificato medico insonnia, come averlo e benefici, ...

Pas Scuola - lavori in corso al Ministero : come saranno e chi otterrà l’abilitazione : lavori in corso per i Pas Scuola: il 16 Ottobre il Ministro Fioramonti ha anticipato in Senato il contenuto del disegno di legge che riformulerà il sistema di formazione e reclutamento del personale docente. Il testo potrebbe essere pronto per l’approvazione già dall’aprile 2020. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria: chi partecipa Pas Scuola: tempistiche Tornano nuove ...

Come sarà il futuro della Scuola? : Una classe cinese alle prese con robot (foto: Guo Bin/VCG) Negli ultimi due secoli, l’istruzione scolastica è rimasta sostanzialmente uguale. Oggi Come allora, la scuola dell’obbligo si basa su lezioni frontali tenute dai professori che richiedono a tutta la classe di imparare le stesse cose, allo stesso modo e alla stessa velocità. Una soluzione inevitabile, considerando i limiti in termini di tempo e risorse che da sempre affliggono il mondo ...

Insegnare con laurea in Scienze Politiche : requisiti formativi - classi di concorso - come candidarsi a Scuola : La laurea in Scienze Politiche apre le porte a numerose professioni ma spesso tutte le strade da intraprendere non sono chiare quando si deve cercare un lavoro. Infatti, molti neolaureati o laureati da tempo non considerano la carriera scolastica come opportunità. Insegnare con laurea in Scienze Politiche è possibile e in questo articolo vi spieghiamo a quali classi di concorso si accede, quali requisiti formativi servono e come presentare la ...

Scuola/ Se il grido che c'è nel cuore di Greta è come il nostro : Greta e i suoi "Friday for Future" chiedono a studenti e professori di giudicare quanto sta accadendo senza preconcetti e mettendo in gioco il proprio io

Scuola - Fioramonti : “No alla storia insegnata come Il Trono di Spade. La Maturità? Non cambia” : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è intervenuto nel corso di un evento organizzato da Gilda, sindacato degli insegnanti, ponendo l'accento sull'insegnamento della storia: "Mi sta a cuore che gli studenti possano confrontarsi con la storia recente e che superi la superficialità del libro di testo. L'esame di Maturità 2020? Non cambia, forse piccoli interventi migliorativi".Continua a leggere

Oggi è un Fridays for future - ovvero “come marinare la Scuola con la scusa del Clima” : Si chiama Fridays for future, ed è un modo facile, veloce e sicuro per marinare la scuola senza subire canzonature di sorta da parte di genitori e insegnanti. Perché ‘salvare il mondo dal cambiamento climatico’ – cosa peraltro fattibilissima solo grazie ad una manifestazione in piazza – è più importante che andare a scuola e imparare qualcosa di questo mondo, ovviamente. Ma attenzione, perché ciò che è scritto in queste ...

Scuola/ Potenziare la logica - ecco come - e tutte le discipline ci guadagnano - : Il piano didattico di un liceo di Napoli ha consentito di Potenziare la logica. Ne hanno beneficiato tutte le materie, da greco e latino alla matematica