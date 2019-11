“Saranno Campioni” | Nico Mannion | il play italo-americano corteggiatissimo in NBA

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Niccolò “è in questo momento il cestista italiano con più margini di crescita, che fa sognare un’intera nazione. Ha il talento da predestinato. E, conoscendo i genitori, si puó capire il motivo. Buon sangue non mente. Papà Paceè stato una stella: ha disputato più di 200 partite in NBA, prima di diventare grande anche in Italia, dove ha giocato ben 13 anni, vincendo anche la Coppa Korac con Cantù nel 1991. Mamma Gaia Bianchi, invece, era una pallavolista professionista. Si sono conosciuti e innamorati nel 1994. Entrambi hanno provato a far piacere ale loro rispettive discipline, ma alla fine si è imposto papà Pace: ha iniziato a insegnargli il basket impostandolo da, essendo un’ottima base di partenza anche per gli altri ruoli. Dalla mamma Gaia, invece,ha ereditato l’esplosività fisica che mostra in ogni parquet in cui ...

