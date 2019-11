Sanità : ok Ars a ddl su sicurezza operatori sanitari e assistenza pediatrica (2) : (Adnkronos) – Il ddl 503 invece intende riordinare su basi più adeguate il settore dell’assistenza nelle aree pediatriche delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie e dei presidi ospedalieri della Regione, attraverso l’impiego della figura del collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico. “Vogliamo garantire – spiega il deputato dem – la migliore assistenza ...

Sardegna : ospedali chiusi - personale carente e servizi scarsi. Azienda sanitaria a dipendenti : “Assolutamente vietato divulgare notizie” : Donne costrette a partorire in elisoccorso, pazienti in dialisi che devono percorrere centinaia di chilometri per accedere ai trattamenti e ospedali chiusi nei fine settimana. La riorganizzazione della rete ospedaliera in Sardegna, ereditata dalla riforma della passata giunta di centro sinistra e sulla quale l’attuale maggioranza sardo-leghista aveva annunciato “tabula rasa” in campagna elettorale, continua a creare disagi e malcontento nella ...

Sanità : collaborazione con Paesi Mediterraneo - Ars sigla intesa con Omceo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un Osservatorio permanente per creare un dialogo interculturale con i Paesi dell’area del Mediterraneo e favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive normative in materia socio-sanitaria e la formazione del personale dei Paesi aderenti alla Comem (Conferenza degli Ordini dei medici euro Mediterranei). è il frutto di un protocollo d’intesa firmato dal presidente dell’Ars Gianfranco ...

Sanità : collaborazione con Paesi Mediterraneo - Ars sigla intesa con Omceo (2) : (Adnkronos) – “Sebbene il Comem sia nato come strumento propulsore di pace nei Pesi del Mediterraneo e come supporto socio-sanitario della popolazione – afferma Amato – grazie a questo protocollo sarà possibile mettere in campo, oltre ai progetti di cooperazione assistenziale, anche percorsi formativi mirati per integrare competenze e conoscenza medica tra i professionisti italiani e i camici bianchi dei 15 Paesi ...

Manovra - vietato ammalarsi : farmaci - esami e visite mediche - saltano gli sgravi sulla Sanità : Il principio, sulla carta, non fa una grinza. Chi guadagna di più può permettersi di pagare di tasca sua i servizi pubblici, sia quelli forniti direttamente dallo Stato sia quelli affidati ai privati. Da quelli per l' istruzione dei figli a quelli sanitari, dagli asili nido fino alle commemorazioni

Sanità : risonanza senza radiazioni - al ‘Paolo Borsellino’ di Marsala arriva la Whole Body : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Una risonanza senza radiazioni ionizzanti. arriva al ‘Paolo Borsellino’ di Marsala (Trapani) la risonanza magnetica Whole Body. Il reparto di Radiologia dell’ospedale – prima struttura pubblica in provincia di Trapani ad effettuare questo tipo di esame – è stato dotato della tecnica innovativa che consente di studiare l’intero corpo senza radiazioni ionizzanti, ...