Samsung Galaxy S10 Lite è sempre meno “lite” con Snapdragon 855 e tripla fotocamera

Almeno 3 motivi per non credere al Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Android 10 : Sta tenendo banco in questi giorni la storia del Samsung Galaxy S8 e della sua possibile compatibilità con l’aggiornamento Android 10. Un lampo di luce fatto di speranze inattese per chi dispone ancora del top di gamma 2017, nonostante il prodotto non sia mai apparso fino alla scorsa settimana in elenchi ufficiosi o ufficiali. Poi la svolta data dalla notizia che anche noi abbiamo riportato ieri, sollevando tutti i dubbi del caso, grazie al ...

Android 10 sembra sempre più vicino per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro : L'importante aggiornamento ad Android 10 sembra proprio dietro l'angolo per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro.

Pioggia di aggiornamenti in casa Samsung : tocca a Galaxy Note 9 - Galaxy S8 - S8+ e tanti altri : Sono in rilascio nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S8, S8+, Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+, Galaxy J6+, Galaxy A20e e Galaxy A30.

Samsung Galaxy A11 punta tutto su Android 10 e il Galaxy A80 passa dal TENAA nella variante da 256 GB : Secondo gli ultimi rumor il Samsung Galaxy A11 dovrebbe montare Android 10 al lancio e il Galaxy A80 con 256 GB di storage appare su TENAA

Gli smartphone pieghevoli secondo Samsung : la creazione del Galaxy Fold : Inutile negarlo, gli smartphone pieghevoli saranno il futuro. Forse non andranno a sostituire completamente gli attuali dispositivi e, se dovesse succedere, non accadrà tra uno o due anni, ma il processo ormai è già iniziato. Samsung, cosi come altri produttori tra cui Huawei e Motorola, hanno iniziato a esplorare qualcosa di nuovo. Questi nomi hanno […] L'articolo Gli smartphone pieghevoli secondo Samsung: la creazione del Galaxy Fold ...

Samsung Galaxy Note 10+ in edizione speciale Star Wars : (Foto: Samsung) Giusto in tempo per celebrare l’uscita nelle sale cinematografiche di Star Wars: l’ascesa di Skywalker arriva l’imperdibile versione speciale e limitata Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars. Samsung mette in evidenza il parallelismo tra le galassie protagoniste dell’epopea ideata da George Lucas e la popolare gamma Galaxy, per dare ancora più lustro all’omaggio al capitolo finale della saga Skywalker, ...

Samsung Galaxy Fold 4G dovrebbe essere dietro l'angolo - mentre il Galaxy Fold 2 potrebbe avere un design molto familiare : Sono numerosi i rumor che parlano dell'imminente annuncio del Samsung Galaxy Fold 4G SM-F700 e del nuovo design con fotocamera punch-hole del Galaxy Fold 2

Samsung annuncia un update software piuttosto importante per i Galaxy Watch e Galaxy Watch Active : Nelle prossime ore Samsung rilascerà un importante aggiornamento software per i Galaxy Watch e Galaxy Watch Active

Samsung non batte la fiacca e rilascia la quinta beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 : Samsung pubblica la quinti beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10

Samsung abbraccia il lato oscuro della forza con il nuovo Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition : In anticipo rispetto alla data di presentazione dell'ultimo film di Star Wars, Samsung annuncia il nuovo Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition

Zero bordi con il Samsung Galaxy S11 : un netto passo in avanti rispetto al Galaxy S10 : Dovremo attendere ancora tre mesi abbondanti prima di conoscere i punti di forza dei nuovi Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni di oggi 18 novembre sono già molto interessanti. Inutile dire che siamo distanti da news ufficiali sul top di gamma che verrà lanciato sul mercato nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, dopo avervi parlato della fotocamera nel corso dell'ultimo fine settimana, è possibile fare un netto passo in avanti anche dal ...

Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per rivoluzionare la gamma Xperia : Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe montare un display con cornici sottili mentre i rumor sui nuovi smartphone Xperia di Sony puntano ad 2020 di fuoco

Duplicata la beta Android 10 per S10 sul Samsung Galaxy Note 10 : primi dettagli disponibili : Occorre analizzare in modo approfondito quanto raccolto stamane per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 10, in riferimento alla nuova beta impostata su Android 10. Dopo l'annuncio della scorsa settimana prontamente riportato sulle nostre pagine, dunque, tocca fare uno step ulteriore, al netto del fatto che il programma non sia stato esteso al mercato italiano. Proviamo ad esaminare la questione, con le prime informazioni disponibili oggi 18 ...

Due settimane decisive per Android 10 su Samsung Galaxy S9 e Note 9 : beta al via : Questo lunedì 18 novembre si apre con delle anticipazioni fondamentali relative ad Android 10 su Samsung Galaxy S9 ma pure sul Galaxy Note 9. Entrambi gli ex top di gamma sarebbero davvero ad un passo dal ricevere la beta contenente pure l'interfaccia nuova di zecca OneUI 2.0. I termini son davvero ridotti e rientrano nell'arco delle due prossime settimane. Facciamo chiarezza, prima di tutto, sulla fonte che da per scontato l'arrivo della ...