Salute | prevenzione malattie sessualmente trasmissibili | ecco dove e quando

5G - i rischi per la Salute richiedono prevenzione. Ma le parole contano meno dei numeri : Si è svolto il 5 novembre alla Camera il partecipatissimo convegno “Moratoria nazionale 5G, tra rischi per la salute e principio di precauzione” promosso dall’Alleanza Stop 5G e da parlamentari delle più svariate appartenenze politiche. Presenti relatori di grande spessore scientifico quali Olle Johnsson, Annie J. Sasco, Marc Arazi; in questo contesto prestigioso ho avuto l’onore di aprire i lavori in rappresentanza di Isde, ...

Salute - Neuromed : nuova via per la prevenzione dell’ictus cerebrale : Una nuova via per la prevenzione dell’ictus cerebrale. L’autofagia (dal greco ‘mangiare sé stessi’) è uno dei più importanti meccanismi attraverso i quali le cellule si rinnovano, eliminando e riciclando componenti non più funzionanti. Una ricerca dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), svolta in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, mostra che un cattivo funzionamento di questo processo porta a un netto aumento ...

Salute - studenti italiani creano app per la prevenzione dei tumori al seno : Un dispositivo piccolo e maneggevole collegato a una app per smartphone per rilevare eventuali patologie morfologiche del seno e facilitare quindi la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore al seno. È questa l’idea del progetto ‘Test your breast’ che un gruppo di studenti dell’Università di Palermo ha portato all’Innovation Day organizzato dal Consorzio Arca nell’ambito del programma comunitario Eit Health. Il gruppo, composto ...

Roma per gli animali : week end di prevenzione e Salute a “Un lavoro da cani” : Un lungo week end dedicato alla salute, al benessere e alla cura responsabile dei nostri animali da compagnia. L’Ordine dei Veterinari di Roma, e il suo personale, sarà a disposizione dei visitatori nei due stand allestiti per i tre giorni della manifestazione “Un lavoro da cani”, promossa da EuRoma 2 dal 18 al 20 ottobre in via dell’Oceano Pacifico 83 a Roma, con tante informazioni per i visitatori: dagli aspetti legislativi e normativi che ...

Proteggere la retina - salvare la vista : prevenzione - consapevolezza e terapie innovative sono la chiave per la Salute degli occhi : Il nostro occhio, che spesso non viene considerato un organo fragile e a rischio di ammalarsi alla stregua di cuore e polmoni, è esposto a malattie croniche, degenerative ed invalidanti quali la degenerazione maculare senile, il glaucoma e le retinopatie. La sua salute va quindi sempre preservata. “La salute dell’occhio è sottovalutata così come lo sono le patologie oculari croniche, degenerative e che portano a cecità e il peso sociale ad ...

Salute a tavola : la dieta giapponese nella prevenzione oncologica : A Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica”. Proprio la dieta giapponese, insieme a quella mediterranea, è dal 2014 riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Tra i principali benefici, una più alta aspettativa di vita e la riduzione di malattie cardiovascolari, diabete e cancro della prostata “L’alimentazione giapponese presenta due vantaggi: il primo, la presenza di cibi con estrogeni deboli genera ...

Salute - prevenzione per 2 su 5 under 35 contro tumori - malattie e disturbi psichici : La Salute per il 75% degli under 35 è priorità, 2 su 5 fanno prevenzione. malattie più temute: tumori, malattie neurodegenerative, disturbi psichici

Frecciarosa 2019 : Salute e prevenzione viaggiano in treno : · IX edizione della campagna sulla cultura della prevenzione promossa da IncontraDonna Onlus e FS Italiane con patrocinio Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della salute e in partnership con Farmindustria · dall’1 al 31 ottobre visite e consulenze gratuite su Frecce, InterCity, treni regionali e nei FrecciaLounge di Roma e Milano Dall’1 al 31 ottobre torna Frecciarosa, l’iniziativa promossa dal Gruppo FS Italiane e ...