Salute | i pidocchi infestano 50mila ragazzini italiani | anche alle superiori

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Prurito, arrossamenti della cute e all’improvviso la scoperta di un animaletto fra i capelli. A poco più di due mesi dall’inizio della scuola torna l’incubo dei, parassiti che “in questo momento in Italia colpiscono circa 50.000 alunni nella fascia di età fra 2 e 18 anni, da Nord a Sud“. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata per l’AdnKronosdal pediatra di Milano Italo Farnetani, contattando 21 colleghi in tutta Italia. E non è un caso che nelle farmacie siano spuntate alcune offerte relative ai prodotti ad hoc. Ma se si pensa che il problema deisi risolva alla fine delle elementari, purtroppo non è cosi: “Casi sporadici si registrano“, spiega Farnetani. “Negli under 2 anni c’è una minor prevalenza di pediculosi – sottolinea – sia perché non tutti i ...

SkyTG24 : Pidocchi, nelle scuole italiane 50.000 alunni infestati - novasocialnews : Salute: pidocchi infestano 50 mila ragazzini italiani, anche alle superiori #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - novasocialnews : Incubo pidocchi, infestati 50mila ragazzini #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -