Salute | esperto | la borraccia scelta sana “ma occhio a funghi da poca pulizia”

Salute - l’esperto : “Il latte materno è il miglior alimento per il neonato” : “Allattare al seno è un metodo senza pari per fornire ai bambini un nutrimento ideale per crescere e svilupparsi in Salute ; è inoltre parte integrante del processo riproduttivo, con notevoli implicazioni positive per la Salute del neonato e della madre. L’allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi compiuti e la tutela dell’allattamento materno , prima e dopo il parto, devono essere un obiettivo prioritario di tutti i ...

Sigaretta elettronica - l’esperto : “L’Europa non è immune dai rischi di Salute delle e-cig illegali” : Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non alla Sigaretta elettronica in sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela della salute e in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di ...