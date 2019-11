Roma | tre arresti per corruzione e abuso d’ufficio | “Offrirono a imprenditore indagato

Giornata Alberi - trekking per scoprire patrimonio di Roma : Roma – Nella Giornata nazionale degli Alberi, celebrata il 21 novembre, l’assessorato alle Politiche del verde e il Dipartimento Tutela ambientale propongono un trekking urbano gratuito alla scoperta delle innumerevoli specie arboree custodite nei giardini e nelle vie del centro storico di Roma. L’itinerario verra’ riproposto gratuitamente anche sabato 23 sempre con la guida esperta dei tecnici dell’Ufficio visite ...

Alloggio dell’ex ministro Trenta - fascicolo «conoscitivo» dei pm di Roma : Il fascicolo è un atto dovuto in quanto è giunta all’attenzione della Procura un esposto del sindacato firmato dal segretario generale del sindacato Luca Marco Comellini

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 5-4 - il Romano salva altre due palle-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante di Shapovalov, in rete la volée di Berrettini. 30-15 Shapovalov sta salvando tutto, Berrettini riesce ad ottenere il punto con una bordata di diritto sulla riga. 15-15 Gran diritto lungolinea di Berrettini che prende in contropiede il canadese. 0-15 Shapovalov resiste benissimo alle bordate di diritto di Berrettini, poi cambia l’inerzia dello scambio e va a segno di ...

DIRETTA SPAGNA RomaNIA/ Video streaming tv : i due precedenti illustri agli Europei : DIRETTA SPAGNA ROMANIA. streaming Video e tv, quote, orario e risultato live del match valevole per l'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020.

Cosa dice Elisabetta Trenta sulla storia della casa a Roma : Le era stata assegnata quando era ministra nonostante ne avesse una al Pigneto, ci è rimasta facendola assegnare al marito dall'Esercito perché fa «una vita di relazioni, di incontri»

Elisabetta Trenta - lo scandalo della casa a Roma : "La tiene grazie al marito anche ora che non è più ministra" : Dopo il test fallito per entrare nei servizi segreti, Elisabetta Trenta viene travolta da un nuovo scandalo. Secondo il Corriere della Sera, l'ex ministra della Difesa d'area M5s avrebbe ottenuto una casa di servizio "in uno dei luoghi più suggestivi del centro di Roma" occupata anche ora che non è

Il Maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Virtus Roma-Pesaro oggi - Serie A basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Sarà il posticipo tra Virtus Roma e Carpegna Prosciutto basket Pesaro a chiudere la nona giornata della Serie A 2019-2020. Ritorna, sotto una veste diversa, una delle sfide che più hanno infiammato gli Anni ’80 e ’90 sia in Italia che in Europa. Nei playoff è sempre uscita vincitrice la Victoria Libertas (in epoca Scavolini), in Coppa Italia si conta un successo per parte, ma l’unico (doppio confronto) valso per un trofeo è andato a ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo Roma : oltre 150 interventi dei vigili del fuoco : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la capitale. Il 70% delle chiamate riguardano alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua negli appartamenti. Il restante 30% riguarda il soccorso ordinario. A causa delle avverse condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: oltre 150 interventi dei vigili ...

Terrore in stazione a Roma : donna spinge passeggera sui binari all'arrivo del treno : Una donna ne ha spinto un'altra sui binari all'arrivo di un treno stamattina verso le 9 alla stazione Trastevere di Roma: la 40enne è gravissima. Lo polizia ferroviaria, dopo...

Maltempo Roma : oltre 150 interventi delle pattuglie della polizia locale : Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di Maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la città in queste ore. Principali attività hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di viabilità per agevolare il più possibile ...

Roma - sale l’indebitamento nel primo trimestre 2019 : sale l’indebitamento finanziario netto per la Roma nel primo trimestre dell’esercizio 2019/20. È quanto emerge dalle informazioni rese note dal club giallorosso per quanto riguarda il periodo tra l’1 luglio 2019 e il 30 settembre 2019: l’indebitamento è in crescita in particolare per l’effetto del bond da 275 milioni emesso l’8 agosto scorso. “l’indebitamento finanziario […] L'articolo Roma, sale ...