Rolex | escort e droga coi soldi dei vecchi | così parlava la banda delle

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Orologi d’oro, feste econ ivittime: così latruffe agli anziani spendeva il ricavo dei colpi realizzati nel milanese. Sono 6 gli arresti effettuati nelle ultime ore, dopo i 37 di due settimane fa. Nelle intercettazioni, i truffatori pronunciavano frasi come “dobbiamo fregare i”, “noi ice li mangiamo”. E poi spendevano i bottini nei locali alla moda, in, in vacanze e. A riportare i dettagli della vicenda edeposizioni dei pentiti è il Corriere della Sera.Uno dei pentiti si chiama Giovanni Fortunato, ha 30 anni e nella confessione contenuta nell’ordinanza del gip Alessandra Cecchelli dice: “La prima truffa è stata a inizio febbraio, vicino corso Como: ho fatto 300 grammi di oro e 850 euro in contanti. Da quel momento ho continuato a farne in tutta ...

