Rivolta in Iran | la denuncia di Amnesty International | «106 manifestanti uccisi in 21

Fonte : corriere

(Di martedì 19 novembre 2019) Protesta contro il caro benzina. Cecchini sui tetti, corpi trascinati via, Internet oscurata per non mostrare la brutale repressione,la ong. E intanto dalle autorità arriva il monito: i leader delle manifestazioni potrebbero finire impiccati

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray allarga lo sguardo sull’ultima rivolta in #Iran: non c’è solo il caro benzina Cc:… - hashemisarah63 : RT @azarkarimi1: Sosteniamo la rivolta del popolo iraniano contro la dittatura religiosa in Iran, Il popolo iraniano è sceso in piazza in 1… - Samy95Italy : RT @azarkarimi1: Sosteniamo la rivolta del popolo iraniano contro la dittatura religiosa in Iran, Il popolo iraniano è sceso in piazza in 1… -