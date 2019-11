Ritorno sulla Luna | altre aziende si uniscono al progetto Artemis della NASA

Ancelotti-Milan : pro e contro di un eventuale Ritorno di Carletto sulla panchina rossonera : Negli ultimi giorni si vocifera a gran voce di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di ieri, il tecnico di Reggiolo – indimenticato nel cuore dei tifosi rossoneri – potrebbe fare ritorno alla base nel 2020, a distanza di 12 anni dal suo addio, nel caso in cui Paolo Maldini dovesse restare nel suo ruolo di direttore tecnico dell’area sportiva. Milan, ...

Artemis : la NASA studia il Ritorno sulla Luna dell'uomo e della prima donna : Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I ...

Previsioni Meteo Roma - brusco Ritorno del maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Spazio - Missione Artemis : il volto di una donna è il simbolo del Ritorno sulla Luna : Il simbolo del ritorno alla Luna è il volto di una donna: la NASA ha pubblicato l’emblema della Missione Artemis, ispirato alla dea greca da cui prende il nome, un viso che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata, dedicato anche alla prima donna che metterà piede sul suolo del satellite. L’immagine viene proposta in più colori, in dimensioni per lo sfondo del desktop o di smartphone e tablet. Il programma NASA che ha lo scopo ...

Ritorno sulla Luna : la NASA svela le nuove tute del progetto Artemis : La NASA ha svelato le tute che saranno indossate dalla prima donna sulla Luna e dai suoi colleghi astronauti nell’ambito del programma Artemis, con il quale l’Agenzia intende riportare entro 5 anni esseri umani sul nostro satellite, e realizzare una stazione spaziale, il Gateway. Si tratta di due modelli leggeri, comodi e colorati: uno è bianco con strisce blu e rosse, denominato Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), e ...

Ritorno dell’uomo sulla Luna : la NASA lancia la gara per il lander : In vista del Ritorno degli esseri umani sulla Luna, la NASA ha indetto una gara per il progetto di un lander: le aziende potranno presentare i progetti fino al 1° novembre. Lo Human Landing System (HLS) dovrà essere pronto in tempo per portare gli astronauti sulla superficie della Luna entro la fine del 2024: dovrà trasportare gli astronauti dalla stazione spaziale Gateway nell’orbita Lunare alla superficie del nostro satellite. La prima ...

Striscia la Notizia - il Ritorno di Enzo Iacchetti con Ezio Greggio : ciò che non sapete sulla coppia "eterna" : Da questa sera, lunedì 7 ottobre, lo storico duo del tg satirico Striscia la Notizia, formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tornerà dietro il bancone di Canale5 per la 26esima edizione consecutiva. I due sono quindi pronti a timonare insieme anche la 32esima edizione del tg di Antonio Ricci. Le

Accordo tra NASA e giapponese JAXA per il Ritorno sulla Luna - in vista dell’esplorazione di Marte : La NASA e l’agenzia spaziale giapponese JAXA hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione per le attività umane sulla Luna in vista di un’eventuale esplorazione di Marte. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. Hiroshi Yamakawa, presidente della JAXA, e James Bridenstine, amministratore della NASA, hanno raggiunto l’Accordo in un recente incontro a Tokyo. L’Accordo prevede un rafforzamento della cooperazione ...