Rischio presenza allergene Farina richiamata dai negozi | l’avviso del Ministero della

Rischio presenza di allergeni - il Ministero ritira lotti di salame e salametto Fiorucci : Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo per eventuale presenza di allergeni di alcuni lotti di salame classico il gusto d'Italia e di salametto di Fiorucci. All'interno ci sarebbero tracce di latte non segnalate in etichetta, per cui si consiglia a chi abbia una intolleranze o allergia di non consumare i prodotti oggetti del provvedimento.