Rimborsopoli | assolto Molinari | per la Cassazione le spese sotto accusa non costituiscono

(Di martedì 19 novembre 2019) Indagato nel quadro dell'inchiestain Piemonte, lo scorso anno Riccardoera stato condannato in appello a 11 mesi di reclusione per peculato. Ora la sesta sezione penale della Corte diha annullato la condanna in quanto "il fatto non costituisce reato". I giudici hanno invece stabilito che ci sarà un secondo appello per l'ex governatore del Piemonte, il leghista Roberto Cota, e altri 23 imputati.

