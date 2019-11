Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano 'patto per città pulita' : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - La Rap, azienda che gestisce la raccolta Rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un "patto di ferro" per "offrire a imprese e cittadini una città pulita". "La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le

Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Rap, azienda che gestisce la raccolta Rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un “patto di ferro” per “offrire a imprese e cittadini una città pulita”. “La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le associazioni di categoria diventa un tassello importante per la città in termini di decoro ...

Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ (2) : (Adnkronos) – “Le imprese sono le prime interessate ad avere una raccolta ordinata e regolata – ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese – è per questo che mettiamo a disposizione della Rap tutto il patrimonio insostituibile di dati, reali e certificati, relativi a tutte le imprese iscritte, le nostre analisi sulla totalità del tessuto produttivo e imprenditoriale ...

Rifiuti : rapporto Istat - Lombardia leader in raccolta differenziata : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - La Lombardia è leader nella raccolta differenziata. A certificarlo è il rapporto Istat su 'raccolta differenziata dei Rifiuti: comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche nelle città'. "I dati Istat dimostrano come la Lombardia - dice l'assessore regionale a

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta Rifiuti : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - biglietti per bus e tram per i palermitani 'virtuosi' che fanno la raccolta differenziata usufruendo dei Centri comunali di raccolta. Amat e Rap vanno a braccetto nell'incentivare la raccolta differenziata e anche la mobilità sostenibile. L'intesa è stata sottoscritta

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta Rifiuti (2) : (Adnkronos) - "Partecipando al progetto di tutela ambientale a 360 gradi – aggiunge il Presidente dell’Amat Michele Cimino – si potrà usufruire di un biglietto gratuito Amat valido per l’intera giornata, del valore di 3.50 euro". Allo studio anche altri sistemi incentivanti, tra cui la consegna grat

ROMA - FURBETTI DELLA RACCOLTA Rifiuti/ Video Le Iene : Raponi indagato - 'Raggi sapeva' : La Procura di ROMA indaga sui FURBETTI DELLA RACCOLTA RIFIUTI dopo il servizio de Le Iene: Maurizio Raponi e le accuse di frode, Raggi al corrente?

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Rap ‘analisi in regola - non ci sono più scuse’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – I Rifiuti di Bellolampo sono in regola. Le analisi effettuate questa mattina, alla presenza di Oikos e Sicula Trasporti, sulla frazione secca presente nei piazzali della discarica di Palermo avrebbero accertato una presenza di organico molto al di sotto del limite del 15% fissato dalla normativa, attestandosi al 9,02 %.“Per l’ennesima volta le analisi prodotte sulla frazione secca del rifiuto ...

Rifiuti : Legambiente - 'crisi Palermo colpa di Comune e Rap' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Sull’immondizia di Palermo, in questi giorni, abbiamo letto tante dichiarazioni e prese di posizione, ma tutti i protagonisti hanno ignorato del tutto o fanno finta di non sapere l’unica verità inoppugnabile: la crisi è provocata dal fatto che, a dieci anni dall’avvio

Rifiuti : discariche Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto (2) : (AdnKronos) - I sindacati sottolineano che la "precoce" saturazione della VI vasca è stata "causata da ripetute ordinanze regionali che hanno imposto ai cancelli della discarica di Palermo di essere aperti a più di 50 comuni della provincia palermitana e di quella trapanese. E se la VII vasca non è

Rifiuti : discariche Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Inconcludenti vertici tra le istituzioni”, “nessuna concreta soluzione al problema” ma “ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto”. I sindacati lanciano l’allarme sull’emergenza dei Rifiuti di Palermo. “Non assisteremo inermi al rischio di interruzione della continuità ...