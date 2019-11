Riassunto episodio 10x07 The Walking Dead | un Sussurratore-spia ad Alexandria

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Nel corso dell'di The, andato in onda il 18 novembre 2019 su Fox, c'è stata una grande sorpresa per i fans della serie tv zombie: è stata rivelata la vera identità di un personaggio di cui i telespettatori si fidavano, ma che in realtà era una talpa mandata dai Sussurratori.TheL'di Theaffronta da vicino lo stato d'animo del dottore di, Siddiq. Da diverse puntate gli spettatori sono abituati a vivere insieme a lui dei flashback di quella tragica notte in cui Alpha e i Sussurratori hanno tagliato le teste di alcuni membri del gruppo di, il Regno e di Hilltop. Quelle scene di violenza a cui Siddiq è stato costretto ad assistere continuano a ripetersi nella sua mente, provocandogli insonnia e difficoltà di concentrazione sul lavoro. Infatti, il medico padre di Coco, figlia avuta da ...

